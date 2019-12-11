В России рассказали, будет ли Путин смотреть сериал "Слуга народа": сеть взорвалась

Президент России Владимир Путин вряд ли найдет время для просмотра сериала "Слуга народа", права на трансляцию которого купил канал "ТНТ".

Об этом заявил пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков.

"Он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, получал ли телеканал ТНТ разрешение на показ сериала, Песков ответил, что "это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно".

По его словам, "тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все".

В сети поднялся ажиотаж из-за этого заявления Пескова. В сети отметили, что теперь российским юмористам – Михаилу Галустяну и Максиму Галкину стоит задуматься о президентском кресле.

Как сообщал "Апостроф", ранее в скандале вокруг показа в России "Слуги народа" всплыла важная деталь о покупке продукта.