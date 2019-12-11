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Зачем бумагу расходуете: яркие карикатуры на объявление Греты Тунберг человеком года

среда, 11 декабря 2019, 17:31
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Журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года, а в сети опубликовали яркие карикатуры на такое решение редакции.

Об этом сообщает ВВС.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - объяснил мотивы решения главный редактор журнала Time Эдвард Фельзенталь.

Пользователи сети не все согласились с таким решением и разместили интересные карикатуры.

Отмечают, что Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге.

Редакция журнала традиционно присуждает звание "Человек года" в декабре и помещает фотографию избранника на обложку.

Как сообщал "Апостроф", 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг, которая ранее ответила на критику в сети после речи в ООН, жестко потроллили в аэропорту Одессы.

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