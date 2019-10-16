Активистка Грета Тунберг стала "жертвой" киберхулиганов в аэропорту Одессы: фото

16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг, которая ранее ответила на критику в сети после речи в ООН, жестко потроллили в аэропорту Одессы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "7 канал" в Facebook.

"Табло прибытия рейсов в новом терминале аэропорта. Что-то пошло не так. Кто может так не любить Грету Тунберг? Происки Мориарти?" – говорится в подписи к снимку, где видно табло аэропорта, на каждом из отделений которого можно увидеть фото Тунберг.

Отметим, 23 сентября на саммите ООН 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг выступила с яркой речью о климатическом кризисе и бездействии политиков. Несмотря на важный посыл о разрушении экосистем и массовом вымирании, в сети активистку агрессивно критиковали и высмеивали. К числу хейтеров Тунберг присоединился даже Дональд Трамп, известный скептическим отношением к проблеме глобального потепления, а журналист Daily Wire Майкл Ноулз назвал Тунберг психически больной из-за синдрома Аспергера.

Как сообщал "Апостроф", ранее актер Леонардо ДиКаприо заступился за активистку Грету Тунберг на благотворительном фестивале Global Citizen 2019.