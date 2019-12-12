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Кто и как готовил убийство Шеремета: фото и подробности брифинга МВД

четверг, 12 декабря 2019, 18:37
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Задержанных в четверг, 12 декабря, сержанта Сил спецопераций и музыканта Андрея Антоненко и волонтерку Юлия Кузьменко, следствие считает исполнителями преступления, которые непосредственно заложили взрывчатку под автомобиль.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Евгений Коваль на брифинге по поводу задержания лиц, подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и дальнейшим документированием группы удалось четко выделить тех людей, которые подозреваются нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - заявил генерал Коваль.

Он уточнил, что полиция проводила отработку лиц которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Особое внимание привлекла военнослужащая Яна Дугарь. Представители следствия обратили внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.

В то же время другой участник предполагаемой группы по прозвищу Электрик, сожитель волонтера Юлии Кузьменко (Лиса), начал высказывать суицидальные настроения в разговоре с Грищенко из-за того, что "натворил" в своей жизни.

По словам Коваля, непосредственно взрывчатку заложила Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней.

Кроме того, на брифинге прозвучала информация о еще одном готовящемся покушении, жертвой которого могла стать волонтерка Маруся Звиробий. В частности, в полиции заявили, что Кузьменко в разговоре с неизвестным обсуждала похищение ее детей, чтобы Звиробий подняла скандал и так образом дестабилизировала ситуацию в стране

На брифинге присутствовали президент Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка и глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.

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