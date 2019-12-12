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Названы фамилии еще двух задержанных по делу Шеремета: фото

четверг, 12 декабря 2019, 17:50
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По делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.

Об этом сообщила Татьяна Остроброд-Манн на странице в Facebook.

Яне Дугарь 25 лет. Девушка выполняла обязанности военного медика в 25-й воздушно-десантной бригаде. Живет в городе Новомосковск Днепропетровской области. В 2010 году окончила среднюю школу. Получала профессию специалиста по физической реабилитации во Львовском государственном университете физической культуры.

Петр Киян - доброволец. Родом из города Залещики Тернопольской области.

На неоднозначное обстоятельство при задержании указала Ольга Кудецкая.

"Очень странное обстоятельство - как задерживали, обыскивали якобы виновных в заказном убийстве. Лайтово. Они даже в фб смогли написать в процессе. Ты же знаешь как задерживают настоящих убийц - не давая пикнуть", - написала Кудецкая на странице в Facebook.

В группе подозреваемых был также Иван Вакуленко. Но после того, как он получил повестку на допрос, мужчину нашли мертвым при невыясненных обстоятельствах.

Напомним, что 20 июля 2016 года, в центре Киева погиб известный журналист Павел Шеремет. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франка напротив ресторана МкДональдс. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто. Шеремет отъехал от дома всего несколько десятков метров. Отмечается, что машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, но ее на момент трагедии там не было.

Как информировал "Апостроф" ранее, МВД проводит брифинг о задержании подозреваемых вделе об убийстве журналиста Павла Шеремета.


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