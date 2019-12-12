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Ногой в голову: под Киевом пьяная женщина избила полицейского, фото

четверг, 12 декабря 2019, 13:33
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Под Белой Церковью в Киевской области 30-летняя женщина избила ногами полицейского.

Информация появилась на странице полиции Киевской области в Facebook.

На контрольном стационарном пункте полиции на трассе Киев-Одесса был остановлен легковой автомобиль, который двигался с одной рабочей фарой. Пока водитель пытался устранить неисправность, из салона авто выбежал пассажир. Мужчина был нетрезв, грубил полицейским и, наконец, выбежал на проезжую часть. Чтобы его не сбила машина, копы начали оттягивать мужчину с трассы.

30-летняя женщина, которая до сих пор наблюдала за всем из салона авто, выскочила на улицу, подбежала к стражу порядка и ударила его ногой в голову. Как объяснила позже, так пыталась защитить своего родственника.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. У него травма головы и сотрясение головного мозга.

Нападающая сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ей грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет. Мужчина, которого она пыталась "защитить", отделался лишь штрафом. На него составили три административных протокола за нарушение ПДД, появление в общественном месте в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 49-летний мужчина, который 11 декабря в Яготине расстрелял машину правоохранителей, скрылся с места проживания.

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