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Обыски у ветерана АТО Андрея Антоненко: видео и заявление подозреваемого

четверг, 12 декабря 2019, 18:25
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В четверг, 12 декабря, силовики проводят обыски у ветерана АТО Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, возле его дома собираются националисты.

Об этом сообщает "5 канал" .

Обыски у Андрея Антоненко еще не начались. На место приехал адвокат Маси Найем. Также присутствуют следователи, они не отвечают на устный запрос журналистов о том, что происходит. У дома музыканта - около 20 человек с шевронами нацполиции.

Спецназовцы установили границу и не пускают журналистов ближе к дому Антоненко. Чей приказ выполняют - не говорят.

Сам Антоненко рассказал журналистам, что ему уже объявили о подозрении, однако утверждает, что никакого отношения к убийству Шеремета не имеет. Убежден, что это ошибка и ни он, ни его близкая подруга врач Юлия Кузьменко ни в чем не виноваты.

"Обвинения не обоснованы. Их просто зачитывали, весь процесс, как якобы производилась взрывчатка, как будто я руководил, как якобы люди, которые это все готовили выполняли. Сейчас друзья мне показали пост Авакова, где пишет о брифинге и указано, что задержана группа, исполнявшая это все", - рассказал журналистам волонтер.

Говорит, что правоохранители пришли к его дому около 15:00, поэтому пришлось срочно семью отправить в другое место.

"Ничего не говорили, но не удивлюсь, если меня арестуют. Сейчас такая же процедура как и у меня происходит у Юлии Кузьменко", - рассказал он.

"Под домом подозреваемого в убийстве Шеремета, Андрея Антоненко, начались схватки националистов с полицией. Пока в первую очередь - словесные, но ситуация начинает накаляться", - сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали волонтера и военного медика Юлию Кузьменко, по подозрению в совершении убийства .

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