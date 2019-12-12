Под Киевом из-за тумана произошло смертельное ДТП: видео с места

В четверг, 12 декабря, в Яготине, под Киевом, произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Утро начинается не с кофе. Смертельное ДТП на трассе. Труп пешехода. Водители и пешеходы осторожнее. Туман и последствия. Яготин", - говорится в сообщении.

На кадрах видно тело сбитого человека, лежащее на асфальте оживленной трассе.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль, по предварительным данным, на скорости врезался в столб, в результате чего несколько человек пострадали.

Также вечером 8 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины автомобиль Skoda насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.