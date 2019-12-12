Пожар в одесском колледже: опубликован обновленный список с фамилиями погибших

В четверг, 12 декабря, поисково-спасательная операция на месте пожара в одесском колледже экономики была завершена, был опубликован обновленный список жертв трагедии.

Об этом заявил в ходе брифинга заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

Он отметил, что во время пожара, согласно дополненной информации, пострадало 47 человек, погибло – 16. При этом шестеро погибших еще не были опознаны.

Обновленный список погибших в ходе одесской трагедии:

Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель;

Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;

Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;

Беженара Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант колледжа;

Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора;

Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р., работница колледжа;

Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р., работница колледжа;

Бабенко Ксения Аркадьевна, 2003 г.р.;

Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;

Шатохин Сергей Николаевич, 2003 г.р.;

Остальные тела пока остаются неопознанными. На месте пожара еще работают 60 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе проводили в последний путь 48-летнюю Наталью Третьякову - преподавательницу, которая погибла при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.