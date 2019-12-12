Сильные морозы и снегопады: синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что скоро Украину накроют холода.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Факты".

По его словам, пришедшая оттепель не задержится надолго и ей на смену придут зимние морозы.

"С 13-14 декабря и до конца месяца в Украине будет холодно. Сначала температура опустится до 6−8 градусов мороза. А 19-23 декабря по ночам ожидается минус 12-14", - поделился синоптик.

Он отметил, что будут два периода сильных снегопадов: с 22 по 24 и с 27 по 29 декабря.

"Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4-6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает", - рассказал Горбань.

Как сообщал "Апостроф", с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления.