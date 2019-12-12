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В Харькове обезьяна ворвалась в супермаркет и устроила переполох: видео

четверг, 12 декабря 2019, 13:05
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В Харькове обезьяна забежала в супермаркет. Для того, чтобы поймать животное, пришлось временно закрыть магазин.

Об этом сообщают на странице "ХС • Харьков" в Facebook, публикуя видео инцидента.

На кадрах видно, как обезьяна бегает по вентиляционным конструкциям, расположенным под потолком. Причем, по всей видимости, обезьяне все происходящее приносит несказанное удовольствие.

"В "АТБ" на Одесской забежала обезьяна из контактного зоопарка. Супермаркет временно закрыли, чтобы поймать беглеца", - говорится в подписи к ролику.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове посреди улицы заметили слона, вероятно, сбежавшего из цирка. На опубликованном видео зафиксировано, что слон свободно разгуливает неподалеку детского сада №253. На фоне слышно восторженные возгласы детей.

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