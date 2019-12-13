Аваков рассказал о возможных заказчиках убийства Шеремета

Полиция пока не вышла на заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Апостроф" , об этом министр МВД Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Организаторы убийства пока находятся за кадром. Они профессиональнее исполнителей преступления. Следствие изучило записи с почти 200 камер наблюдения, но записи с 4-х найти так и не удалось. Кроме того, мы видели, что подозреваемым все время кто передает информацию", - сказал Аваков.

Добавил, что для поиска заказчиков сил МВД не хватит и нужно просить подкрепления в СБУ.

"Апостроф" уже сообщал о том, что ветеран АТО Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что непричастен к нему и имеет веские доказательства своей невиновности.