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Батальон убийц: в сети новая волна гнева из-за задержаний и обысков по делу Шеремета

пятница, 13 декабря 2019, 07:40
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В сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета, в ходе которого глава МВД Арсен Аваков заявил, что преступлению имеют отношение волонтеры и ветераны АТО.

Десятки коллег подозреваемых, общественные деятели и неравнодушные граждане выразили свое недовольство такими подозрениями. Люди считают, что фигуранты дела не имеют отношения к убийству известного журналиста.

Также в сети опубликовали документ, в котором говорится, что в момент убийства подозреваемые находились в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.

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