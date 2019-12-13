Батальон убийц: в сети новая волна гнева из-за задержаний и обысков по делу Шеремета

В сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета, в ходе которого глава МВД Арсен Аваков заявил, что преступлению имеют отношение волонтеры и ветераны АТО.

Десятки коллег подозреваемых, общественные деятели и неравнодушные граждане выразили свое недовольство такими подозрениями. Люди считают, что фигуранты дела не имеют отношения к убийству известного журналиста.

Также в сети опубликовали документ, в котором говорится, что в момент убийства подозреваемые находились в зоне проведения антитеррористической операции.