Что происходит с подозреваемой в закладке бомбы в авто Шеремета: заявление адвоката и документ

В пятницу, 13 декабря, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения волонтеру и военному медику Юлии Кузьменко, по подозрению в совершении убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает адвокат Владислав Дебош на своей странице в Facebook.

По его словам, силовики провели обыск в ее квартире и в автомобиле. При этом ничего из доказательств вины Кузьменко там не нашли (взрывчаток, оружия, взрывных устройств). Однако по стандарту изъяли одежду, носители информации, телефоны.

"По дороге домой в конце концов досмотрел брифинг. Реально в шоке, что там был генпрокурор (это можно понять), но, что там был и президент! Это уже не юридическая, а политическая акция однозначно, которая обычно ну совсем "не будет" давить на суд, и об объективном и справедливом решении судьи и оценке доказательств можно только мечтать, когда вышеперечисленные лица уже назначили виновных", - написал Дебош.

Он подчеркнул, что не услышал и не увидел неопровержимых доказательств вины задержанных. (Также был задержан ветеран АТО Андрей Антоненко). Адвокат указал основные факты:

Убийство произошло 3,5 года назад, и очень много событий. За это время можно было наговорить что угодно и о чем угодно, и вставить эти слова в нужный контекст. "Ведь, если бы не было подводки того генерала, просто пустые разговоры ни о чем", - отметил Дебош.

За это время можно было наговорить что угодно и о чем угодно, и вставить эти слова в нужный контекст. "Ведь, если бы не было подводки того генерала, просто пустые разговоры ни о чем", - отметил Дебош. К никакому разговору не указывается дата когда она состоялась, вчера или 3 года назад. А это важно для контекста, особенно о Марусе Зверобой, где спикер делает подводку будто бы Юля ищет сакральную жертву чего-то страшного, хотя разговор происходит после попытки обвинить Марусю за угрозы президенту Зеленскому, именно в контексте, в обществе создается жертва режима уже в этом. "По градам по Киеву. Так и я часто говорю о том, что никто не поймет что такое война пока на его дом не упадет бомба, потому что война на Донбассе совсем по другому воспринимается, там и в Киеве или во Львове. Что там преступного в разговоре, я так и не понял", - написал адвокат.

О походке и каких-то физических признаках, все уже подтверждено выводами экспертов. "И где же ссылки тогда о подозрении на те выводы и другие доказательства. Именно поэтому и выкладываю полный текст подозрения. Чтобы было всем понятно, что кроме фантазии следователя я там ничего не прочитал. Туда вставьте любые другие фамилии и получаться они подозреваемые. Поэтому, чтобы было подозрение обосновано, каждый изложенный в нем факт должен подтверждаться каким-то, хоть более менее, надлежащим доказательством причастности лица к преступлению", - отметил он.

По нажитому имуществу. Дебош сказал, что был адвокатом Юли в распределении имущества супругов при ее разводе с мужем и историю нажитого имущества знает непосредственно, и нажитое оно задолго до волонтерства и войны. "Опять просто информационная прикормка для обывателя. Низко как для уровня целого МВД и Генпрокуратуры", - написал Дебош.

Также адвокат написал позицию по делу, которая согласованная с Кузьменко.

сдает все необходимые образцы для проведения генетических экспертиз.

проводим все антропометрические экспертизы для сравнения лица на видео и Юли уже живой и в наличии.

проходим полиграф. Это для начала, и как можно быстрее.

Ранее "Апостроф" писал: что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.