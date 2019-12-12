Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Министерство внутренних дел заявило 12 декабря о задержаниях подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году известного журналиста Павла Шеремета. Украинцев всколыхнула новость о том, что среди подозреваемых - известный музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко. Силовики экстренно провели брифинг, в ходе которого были названы фамилии других подозреваемых.

"Апостроф" собрал главные тезисы брифинга МВД и все, что известно о фигурантах дела.

Заявление Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков незадолго до брифинга написал в Facebook: "Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!".

Брифинг МВД

На брифинге начальник криминальной полиции генерал Евгений Коваль назвал фамилии подозреваемых.

Он отметил, что полиция проводила отработку лиц которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Особое внимание привлекла военнослужащая Яна Дугарь. Представители следствия обратили внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.

В то же время другой участник предполагаемой группы по прозвищу Электрик, сожитель волонтера Юлии Кузьменко (Лиса), начал высказывать суицидальные настроения в разговоре с Грищенко из-за того, что "натворил" в своей жизни.

"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и дальнейшим документированием группы удалось четко выделить тех людей, которые подозреваются нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - заявил генерал.

Также известно про обыски у добровольца Петра Кияна.

По словам Коваля, непосредственно взрывчатку заложила Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

Следствие считает, что основным мотивом убийства Шеремета была дестабилизация социально-политической ситуации в стране. Отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

"В целом было установлено 35 фактов таких преступлений", - сказал Коваль.

Среди таких преступлений - подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. И второй - неудачное покушение на бизнесмена летом 2018 года в городе Косов Ивано-Франковской области.

"Подчеркиваю - это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны до этого", - сказал Коваль.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге выразил уверенность, что имена заказчиков убийства Шеремета будут оперативно установлены.

Основные версии

"Следствием было выдвинуто несколько версий. Первая: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем сайта "Украинская правда" Аленой Притулой. Вторая версия - бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Версия номер 3 - профессиональная деятельность потерпевшего журналисты в Украине, Беларуси и России и четвертая версия - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица.

После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило отрабатывать основную версию - дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности", - заявил генерал Коваль.

Что известно о подозреваемых

Первым о своем задержании сообщил рок-музыкант и ветеран Андрей Антоненко. Он является основателем группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций - песни "Тихо прийшов, тихо пішов". С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Служил в Силах спецопераций ВСУ.

Позже стало известно, что одновременно задержали и предъявили подозрение врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

"Задержано Юлию Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства. Врача, волонтера! Еду к ней домой, должен быть обыск", - написал в соцсети ее адвокат Владислав Добош.

Антоненко подтвердил задержание Кузьменко и рассказал, что с ней знаком.

Кузьменко работает в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Заведует отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии, является кандидатом медицинских наук и хирургом сердечно-сосудистым хирургом высшей квалификационной категории. Ранее Кузьменко работала в Нацинституте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Яне Дугарь 25 лет. Девушка выполняла обязанности военного медика в 25-й воздушно-десантной бригаде. Живет в городе Новомосковск Днепропетровской области. В 2010 году окончила среднюю школу. Получала профессию специалиста по физической реабилитации во Львовском государственном университете физической культуры.

Петр Киян - доброволец. Родом из города Залещики Тернопольской области.

Заявление Антоненко

Антоненко рассказал журналистам, что ему уже объявили о подозрении, однако утверждает, что никакого отношения к убийству Шеремета не имеет. Убежден, что это ошибка и ни он, ни его близкая подруга Юлия Кузьменко ни в чем не виноваты.

"Обвинения не обоснованы. Их просто зачитывали, весь процесс, как якобы производилась взрывчатка, как будто я руководил, как якобы люди, которые это все готовили выполняли. Сейчас друзья мне показали пост Авакова, где пишет о брифинге и указано, что задержана группа, исполнявшая это все", - рассказал он.

Упоминание Маруси Звиробий

На брифинге обнародовали аудио разговора Кузьменко с неизвестной, в котором, в частности, обсуждалось возможное похищение детей известного волонтера Маруси Звиробий, якобы чтобы подняла скандал и так образом дестабилизировала ситуацию в стране.



