Уже истрепался: на Керченском мосту заметили проблемы

В оккупированном Россией Крыму на Керченском мосту уже виднеются латки.
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.
Починку моста описали как профилактику. Однако на фото четко видны латки на дороге. Она прокомментировала это словами: "Истрепался, бедненький. Потерся!".
"Новое пальто в профилактических целях никто к портному не несет", - процитировала блогер комментарий с соцсетей.
Также она отметила, что профилактика не латок, а с мостом есть и другие проблемы.
Напомним, ранее заявляли, что Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей.
Как сообщал "Апостроф", на Керченском мосту в аннексированном РФ Крыму оккупанты нарисовали странное граффити, которое высмеяли пользователи сети.