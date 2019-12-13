В больнице Днепра умер ветеран Донбасса: опубликовано фото бойца

13 декабря в Днепре на Левобережном кладбище похоронили ветерана российско-украинской войны Александра Завитайла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на страницу в Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк.

Завитайло умер 11 января в городской больнице Днепра от обрыва тромба.

Мужчина участвовал в боевых операциях на Донбассе в составе 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й бригады. У него остались мать и жена.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря в селе Щурин Рожищенского района Волынской области похоронили погибшего на Донбассе 22-летнего Сергея Сироту. Он погиб в боевых действиях на востоке Украины 9 декабря. Вместе с Андреем Войтовичем и Виктором Прусским старший солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого подорвался на мине под поселком Золотое.