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В больнице Днепра умер ветеран Донбасса: опубликовано фото бойца

пятница, 13 декабря 2019, 22:41
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13 декабря в Днепре на Левобережном кладбище похоронили ветерана российско-украинской войны Александра Завитайла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на страницу в Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк.

Завитайло умер 11 января в городской больнице Днепра от обрыва тромба.

Мужчина участвовал в боевых операциях на Донбассе в составе 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й бригады. У него остались мать и жена.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря в селе Щурин Рожищенского района Волынской области похоронили погибшего на Донбассе 22-летнего Сергея Сироту. Он погиб в боевых действиях на востоке Украины 9 декабря. Вместе с Андреем Войтовичем и Виктором Прусским старший солдат 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого подорвался на мине под поселком Золотое.

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