В России оконфузились с запуском космического корабля на Луну

Пилотируемый космический корабль "Орел" российского производства не сможет отправиться на Луну из-за того, что оказался на две тонны тяжелее нормы.

Как говорится в документах космического корабля, свыше нормы весят практически все его системы.

К примеру, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превышает норму на 109 килограммов, а двигательная установка – на 107.

По последним данным разработчиков, финальная версия корабля будет весить 22 тонны 343 килограмма, в то время как в Роскосмосе указали необходимость уложиться в 19 тонн 848 килограммов.

Интересно, что данный космический корабль в РФ разрабатывают уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля запланирован на 2023 год. На 2024 год наметили беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС.

Напомним, что на юге штата Техас, США на полигоне во время испытаний космического корабля Starship Mk1 компании Илона Маска SpaceX произошел взрыв.