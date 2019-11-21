Новейшую ракету Илона Маска разорвало во время испытаний: жуткий момент попал на видео

В среду, 20 ноября, на юге штата Техас, США на полигоне во время испытаний космического корабля Starship Mk1 компании Илона Маска SpaceX произошел взрыв.

Об этом сообщил ресурс NASA Space flight, опубликовав соответствующую видеозапись.

Инженеры на месте событий сообщили, что перед аварией проводились испытания систем опытного образца космического корабля. Также они назвали аварию "плановой".

По информации источника, взрыв произошел из-за криогенного оборудования, точнее баков с жидким метаном и кислородом на борту.

В SpaceX заметили, что взрыв был одним из вероятных сценариев испытаний.

"Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным", - уточнили инженеры.

Также журналистам стало известно, что в компании Маска отложили планы совершить первый 20-километровый испытательный полет Starship. Инженеры пояснили это решение необходимостью внесения изменений в дизайн ракеты.

"Компания сосредоточится на улучшенном дизайне Mk3. В сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1", - уточнили в SpaceX.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту спутники связи для миссии Starlink.