Море превратилось в клоаку: в сети показали печальные фото с побережья Крыма

В сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти.
Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%в Twitter.
"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды", - пишет блогер.
В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться.
Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.
Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети показали свежие фото с аннексированного Крыма, на которых оккупанты нагло грабят полуостров- на этот раз воруют песок.
Также, в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.