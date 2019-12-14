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Море превратилось в клоаку: в сети показали печальные фото с побережья Крыма

суббота, 14 декабря 2019, 02:23
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В сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%в Twitter.

"Море у берегов в Керчи превратилось в клоаку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды", - пишет блогер.

В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться.

Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в сети показали свежие фото с аннексированного Крыма, на которых оккупанты нагло грабят полуостров- на этот раз воруют песок.

Также, в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.

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