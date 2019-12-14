В Украине клоун-убийца из книги Стивена Кинга пугает прохожих: фото и видео

9 декабря на Закарпатье прохожие испугались неизвестного в костюме клоуна с фильма ужасов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс pmg.ua.

В городе Мукачево разгуливает мужчина в костюме Пеннивайз - главного героя романа Стивена Кинга и одноименного фильма ужасов "Оно".

Большинство горожан возмущена такими поступками клоуна, ведь он может не на шутку напугать прохожих и последствия могут быть разные. Поэтому жители Мукачево просят вмешаться полицию. Есть и те, кто не видит в таком поведении ничего страшного, мол, люди так развлекаются.

По данным pmg.ua, правоохранители в связи с обращением граждан начали расследование. Они в рамках экспертизы проверят видео, которые снимает так называемый клоун.

Досудебное расследование будет осуществлять следственный отдел полиции Мукачевского ОП ГУНП в Закарпатской области. Мукачевская местная прокуратура обеспечивает процессуальный контроль за ходом следствия.

Предварительная правовая квалификация в этом производстве по ч.2 ст.300 УК Украины - изготовление или распространение видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Как пишет ресурс pmg.ua, в сети появилось новое видео с клоуном, который теперь разгуливает по улицам Ужгорода.

"Сняли новый пранк: раздавали мандарины всем кто нам попадался. И зарядили всех приятные эмоции. Благодарю за внимание. Люблю вас # пенивайз # Ужгород", - говорится в заметке к видео.

Как сообщал "Апостроф", жители Лас-Вегаса (США) стали замечать на улицах города голубей в маленьких ковбойских шляпах. Все это звучит как шутка, если бы не фото и видео в соцсетях, которые успели стать вирусными.