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В США голуби надели ковбойские шляпы - звучит как шутка, но эти фото и видео вас удивят

Орнитолог успокоил возмущенных зоозащитников

среда, 11 декабря 2019, 13:20
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Жители Лас-Вегаса (США) стали замечать на улицах города голубей в маленьких ковбойских шляпах. Все это звучит как шутка, если бы не фото и видео в соцсетях, которые успели стать вирусными.

Одним из первых в Facebook таким роликом поделился парень по имени Бобби Ли. Заметив птиц в головных уборах, он подбросил им чипсов, а в это время стал искать телефон, ведь без видео ему вряд ли кто-нибудь поверил бы.

"Еще один обыкновенный день на районе", - коротко подписал свой ролик Ли. На видео действительно можно рассмотреть нескольких голубей в красных ковбойских шляпах. Ролик собрал более 80 тыс. просмотров и даже попал на ТВ.

Кто и зачем надел на голубей шляпы, пока не известно. В то же время жители города стали подозревать, что этот пранк может быть частью пиар-кампании чемпионата США по родео, который проходил в Лас-Вегасе несколькими днями ранее. Так это или нет, установить не удалось, а организаторы мероприятия заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Ситуация выглядит забавно, но все же обеспокоила зоозащитников. Состоянием голубей заинтересовались сотни пользователей соцсети. В частности, некоторые недоумевают, как именно шляпы крепятся к головам птиц. Обратив на это внимание, журналистка The New York Times пообщалась с орнитологом Чарльзом Уолкоттом, который заверил, что голубям вряд ли грозит серьезная опасность. "Не вижу вреда, который шляпы могли бы нанести птицам - они достаточно легкие".

Конечно же, как добавил орнитолог, для удаления шляп с голов птиц их придется отлавливать. К примеру, заманивать в клетки.

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