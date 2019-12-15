Был под "феном": сети разгневал инцидент с водителем такси в Киеве

В Киеве водитель компании такси Uklon приехал на вызов в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Мужчина вместе с маленьким ребенком вызвал такси, к ним приехал водитель под "феном", так называют амфетамин.

"Сегодня я, вместе со своим 3-ех летним сыном, вызвал такси через приложение Uklon. К нам приехал водитель, который был в наркотическом опьянении. Как оказалось позже - под феном. Более того. месяц назад его уже ловили за это и лишили прав, но "уважаемой" компании Uklon абсолютно все равно кто и как развозит их пассажиров", - говорится в сообщении.

"Я как то везла маму домой ночью. И в меня врезался таксист. Он был под чем то. Это благо он медленно ехал. Он говорит уснул", "Может пора наводить порядок в службе такси!пусть будут разные машины по разным тарифам,но в одном цвете.Обязательный выезд через медслужбу, механика ОТК и прочее", "Это не машина уклона, водитель пользуется приложением "уклон", "Сегодня видела машину Uklon, ездил искал закладку", - пишут в комментариях.

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