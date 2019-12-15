Что-то пошло не так: в сети волна смеха над логотипом праздника Победы в России

В сети показали официальный логотип, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Логотип опубликовали в Twitter.

"Цифра 75 выполнена в стиле стрелок, на картах Генштаба обозначавших наступление советских войск. Вопрос к Оргкомитету: вы, идиоты, вообще помните, чьи войска в войну наступали "направо", на восток?!", - говорится в сообщении.

В сети уже активно комментируют провал организаторов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жена главного редактора популярного в Украине юмористического шоу "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса нарушает европейские и украинские санкции, занимаясь бизнесом в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором солдат украинской армии в одной из военных частей заставляют стоять на полусогнутых ногах и с табуретками в руках.