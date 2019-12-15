Разбил стекло и не только: в Киеве пассажир маршрутки устроил ЧП, видео

В Киеве неадекватный мужчина устроил дебош в одном из маршруток возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Мужчина зашел в маршрутку №240, где начал приставать к другим пассажирам.

"За это его выбросили из маршрутки, но он назло всем решил стучать кулаками по маршрутке, а потом еще и разбил стекло. Похоже, что мужчина очень нетрезвый", - говорится в сообщении.

Осторожно! В ролике присутствует нецензурная лексика!

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Волчья Гора Хмельницкого района 50-летний нетрезвый мужчина насмерть сбил женщину, а еще одну - травмировал.