Воевал за каждого украинца: опубликовано фото 21-летнего бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В интернете обнародовали фотографию 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Михальчука, погибшего во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил офицер Нацгвардии, участник ООС Харитон Старский.

"Нашему братику был всего 21 год, но он погиб в бою, в субботу, 14 декабря 2019 года, от огня русской артиллерии. Которую наводили в сторону украинских позиций не олигархи и не политики, а обыкновенные жители соседней страны. Душевные такие люди, с широкой душой и звериной ненавистью ко всему украинскому", - отметил он.

По словам Старского, погибший имел больше мужества, чем сотни тысяч физически развитых мужчин, которые делают селфи в спортзалах и засыпают в своих теплых кроватках на гражданке.

"Наш брат воевал за каждого отдельного украинца - тех, кто каждое утро с дрожью читает сводки с фронта, а также тех, кто "устал в офисе". Тех, кто ждет дома, и тех, кто "нас туда не отправлял". Он воевал за свою обиженную родную землю, как и все его предки до того, и делал это не ради медалей или славы, а просто потому, что так делают воины… Сегодня я прошу вас помянуть нашего льва и навсегда запомнить его лицо. Он был в сто раз лучше каждого из нас. Сергей Михальчук, национальный гвардеец, бригада быстрого реагирования НГУ. 21 год", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве простились с 37-летним Денисом Волочаевым, подполковником, бойцом спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшим 1 декабря на Донбассе.