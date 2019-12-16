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На сайте Рады появился закон Зеленского об изменении Конституции: главные тезисы

понедельник, 16 декабря 2019, 11:23
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В сети обнародовали текст президентского законопроекта о децентрализации, он вносит изменения в Конституцию, которые касаются территориального устройства Украины.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Оказалось, что там нет ни слова об особом статусе Донбасса. Хотя о том, что эта тема будет учтена именно в данном документе, говорили сами украинские власти накануне встречи Номандской четверки.

При этом отдельный правовой статус есть у Киева.

В законопроекте утверждается, что представлять государство в областях, округах и городе Киеве будут префекты. Их назначают, как и нынешних губернаторов - президент с подачи Кабмина.

Срок работы префекта ограничен тремя годами. Ранее губернаторы назначались на весь срок полномочий президента.

Префекты, среди прочего, будут иметь право остановить любое решение местных советов, если оно, по их мнению, противоречит Конституции.

После этого президент может остановить полномочия главы местного совета и подать заявление в Конституционный суд, который должен в семидневный срок вынести свой вердикт.

Напомним, подробнее о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже.

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