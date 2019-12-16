Скандальных российских пропагандистов необычно провели из Киева

Российским журналистам из пропагандистского телеканала "Звезда", которые обманом проникли в Украину, запретили въезд в нашу страну на 3 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

Как объяснили журналистам издания в Государственной пограничной службе, граждане Российской Федерации пересекали границу как обычные иностранцы, не сообщив, что являются представителями СМИ и в частности телеканала "Звезда".

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Подробнее об отношении к российским журналистам нынешней власти читайте в материале "Апострофа": Разрушители мифов: как Украине победить российскую пропаганду