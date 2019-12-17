RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

20:23
В Лондоне жестоко убили 28-летнего украинца: опубликованы фото и детали трагедии
20:00
Киевлянам с января добавят в коммуналку новый тариф: сколько и кому платить
19:35
В Киеве попрошайка в рясе послал матом и напал на женщину: видео со "звездой сети"
18:59
"Устал" почти до Рождества: на мосту Патона в Киеве произошло серьезное ЧП
18:37
Знаменитый генерал ВСУ вышел на свободу: видео и первое заявление
18:19
В Китае нашли уникальный скелет карлика, который жил в доисторические времена: фото
17:56
Отец Зеленского разразился оскорблениями в адрес противников президента
17:34
Новые условия вступления в ВУЗы в 2020 году: что нужно знать абитуриентам
17:21
У меня есть все и даже больше: актриса "Крепостной" подвела итоги в честь 30-летия
17:08
Забрали ключи у сотрудников: в Кропивницком заключенные подняли масштабный бунт
16:37
Избили до потери сознания: опубликовано видео жертвы кровавых стычек с полицией возле Рады
16:33
Можно было предотвратить: названа главная причина смертельного пожара в колледже Одессы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Киевлянам с января добавят в коммуналку новый тариф: сколько и кому платить

вторник, 17 декабря 2019, 20:00
переглянути новину українською

Коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Styler.

В компании-поставщике объяснили, что таким образом жильцы многоквартирных домов будут оплачивать услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды, то есть счетчиков.

В "Киевводоканале" объяснили, что когда-то эти расходы прописывались в тарифе, но два года назад их оттуда изъяли. После чего компания обеспечивала эти услуги за свой счет. При этом регулярные проверки не проводились, а выполнялось лишь аварийное обслуживание. В итоге около 4 тысячи узлов нуждаются в ремонте и проверке. Теперь за это будут платить жители многоквартирных домов.

Недавно Кабмин утвердил распоряжение КГГА от 30 сентября 2019 года № 1716. Теперь ежеквартально, то есть четыре раза в год, жители многоэтажек будут получать квитанции с дополнительной графой, помимо водоснабжения и водоотвода.

Кроме того, сумма будет зависеть от колличества помещений в доме и самих квартирных счетчиков. В 86% домов она будет составлять около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен.

Уже в январе жители Киева получат квитанции с оплатой за предыдущий период: октябрь, ноябрь, декабрь 2019.

В компании также отмечают, что в сумму взносов не включается стоимость установки новых узлов.

Узнать, сколько нужно будет доплачивать за конкретный дом, можно из таблицы.

Напомним, что правительство утвердило новые правила подачи горячей воды в Украине, тарифы на которую обещали повысить.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: