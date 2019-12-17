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Никаких намеков на снег: синоптики обещают аномальную "жару" в Украине, карта

вторник, 17 декабря 2019, 06:20
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Синоптики обещают аномальную жару в Украине Фото: Скриншот

Во вторник, 17 декабря, в Украине ожидается потепление – температура в отдельных областях поднимется до 15 градусов выше нуля.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на своем сайте.

Так, самыми теплыми будут Львовская и Ивано-Франковская область – здесь будут 13-15 градусов Цельсия, солнечно. Немного прохладней будет в Тернополе и Черновцах – 11-13 и 12-14 градусов, а также Ужгороде – 10-12 градусов. В других западных областях будет около 9-10 градусов, без осадков.

На юге страны ожидается 9-10 градусов, солнечно, в Крыму традиционно теплее – 12-14 градусов.

Самыми прохладными в Украине будут Луганская и Сумская области – 6-8 градусов выше нуля, облачно. В Донецке, Полтаве, Чернигове, а также в Киеве будет довольно прохладно – до 9 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в Украине к середине декабря ожидается значительное потепление, примерно на 10 градусов по отношению к началу месяца.

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