Археологи нашли секретный коридор в древнем дворце майя: опубликовано видео

В древнем городе майя Ушмаль (Мексика) местные археологи обнаружили в доме правителя тайный коридор и руины трёх лестниц.

Видео находки опубликовал на Yuotube телеканал NTD.

Расположенный на северо-западе полуострова Юкатан древний город Ушмаль был культурным и политическим центром во времена цивилизации майя. Считается, что он был построен в 670 году нашей эры и в нем проживало около 25 тысяч человек.

Исследуя дворец правителя древнего города майя, археологи обнаружили тайный коридор, построенный в архитектурном стиле Пуук, который характерен для классической эпохи майя, длившейся с VII по X века. Стиль Пуук еще называют "индейским барокко" из-за украшения фасадов множеством иконографических деталей, среди которых часто встречается маска бога дождя Чаака. Именно такую нашли в обнаруженном коридоре.





Стены прохода в высоту достигают 25 метров, высота арок – семь метров. "Этот свод проходит через всё здание, и снаружи дворца есть похожая арка. Становится понятно, что это сквозной коридор", - сообщил археолог Хосе Учим.

Кроме тайного прохода, в дворце были обнаружены остатки трёх лестниц. Они станут предметом новых исследований.

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