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На святого Николая к "фашистам": в сети показали фото огромной очереди на выезд с оккупированного Донбасса

среда, 18 декабря 2019, 19:00
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В сети появилось фото возле пункта пропуска с оккупированного Донбасса, на нем видно, как десятки машин выстроились в очередь, чтобы проехать на подконтрольную правительству территорию Украины.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter блогер "Быль Былева".

Так, на фото заметно более десятка автомобилей, которые выстроились в очередь к пункту пропуска. Практически все – старые, бюджетного класса, также присутствует фургон, который возможно перевозит пассажиров.

В это же время на въезд на оккупированную территорию дорога полностью свободна – там нет ни одного авто.

В комментариях пользователь отметил иронию ситуации, что жители этих территорий, которые могут поддерживать боевиков, стремятся уехать с Донбасса на новогодние праздники.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики из стрелкового оружия убили мирного жителя. Трагедия произошла в городе Марьинка, мужчина скончался по пути в больницу.

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