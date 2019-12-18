Сеть взбудоражило видео жесткого наказания вандала, осквернившего памятник воинам АТО

В сети активно обсуждают видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извиняется за поврежденный памятник "Возвращение воина АТО" в городе Дрогобыче Львовской области.

Видео опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Evhen.

На снятых кадрах молодой парень с разбитым до крови лицом сознается в том, что повредил памятник в Дрогобыче, раскаивается в содеянном и становится на колени со словами "Слава Украине".

Официальных сообщений о повреждении памятника, который был открыт в Дрогобыче в 2016 году, не поступало. Неизвестно, когда именно было снято видео, но оно вызвало значительный резонанс.

"Что их так тянет к мемориалам воинам? Набухался, веди себя как человек", "Фонари под глазами не выключили, плохо. Может что-то в следующий раз снова не рассмотреть", "Я пацифист... Но, как хорошо! ) Даже мало... Спасибо, ребята!" - пишут комментаторы в соцсети.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Ворзель (Киевская область) вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам антитеррористической операции на Донбассе.