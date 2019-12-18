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В Украину идут снегопады: народный синоптик назвал даты

среда, 18 декабря 2019, 21:00
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Фото: 24tv.ua

Декабрь этого года будет аномально теплым, но в конце месяца страну накроют мощные снегопады.

Прогноз озвучила заместительница начальника отдела метеопрогнозов Наталья Голеня, передает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

"Температура в этот период будет плюсовой - как днем, так и ночью. В дальнейшем также будет наблюдаться нетипично теплая для зимы погода, иногда она будет сопровождаться осадками. Только в День Святого Николая. столбики термометров немного опустятся. Сначала будет морозить по ночам , а затем и днем, также возможен снег. Это похолодание продержится до Нового года ", - сказала Наталья Голеня.

Синоптик Леонид Горбань тем временем говорит о том, что с 22 по 24 декабря и с 27 по 29 декабря в Украину придут снегопады. Столбик термометра покажет -4 ...-6 градусов. 7 января, на Рождество, днем термометр покажет -6 ...-8 градусов и -12 ...-13 градусов ночью.

Морозы, которые придут в начале января, продержатся до 23 января. Тогда температура снизится до -20 градусов. Весь январь будет идти снег.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что середина первого месяца зимы выдалась достаточно теплой - с каждым днем температура воздуха растет, а снежных дней на горизонте пока не просматривается.

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