В Украину ворвалась "весна": прогноз погоды на 18 декабря

18 декабря погода порадует украинцев со всех регионов солнечным теплом и отсутствием осадков.

Как сообщают на сайте Укргидрометцентра, в среду, 18 декабря, по всей стране будет солнечная погода. Осадки не прогнозируются ни в одной из областей Украины.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных регионах, где синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла днем. В остальной части стране также будет весенняя погода - до +11 градусов тепла.

В Киеве 18 декабря синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла днем, а ночью температура упадет до 3-5 градусов с отметкой плюс.

Напомним, что исследователи из Колумбийского университета (США) обнаружили увеличение в пять раз частоты и размера специфических волн в высотных струйных течениях северного полушария, которые вызывают приток горячего субтропического воздуха в Северную Америку, Европу и Азию.