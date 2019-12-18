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Затонуло 2 тыс. лет назад: археологи обнаружили загадочное судно в Средиземном море, фото

среда, 18 декабря 2019, 15:06
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Ученые нашли самое крупное за все времена место в Средиземном море с останками римского корабля, который две тысячи лет назад потерпел крушение.

Как говорится в статье западных изданий, по неизвестным причинам оно затонуло и пролежало на дне морском два тысячелетия.

Судно перевозило 6 тысяч амфор, большая часть из них была найдена вблизи побережья Кефалонии у западного побережья Греции. Сам же корабль находится на расстоянии в 2,4 км от входа в гавань Фискардо.

"Груз амфор на морском дне очень хорошо сохранился, а само место кораблекрушения может предоставить большое количество информации о маршруте кораблей, торговле, хранение корпусов амфор и методах строительства судов в соответствующий период", - говорят авторы исследования.

Находка позволила предположить, что в свое время поселок Фискардо было важной остановкой на торговых путях римлян.

Найти место крушения корабля вышло при помощи гидролокатора. Также здесь были сделаны снимки, на которых показали множество кувшинов на морском дне. Ученые обратили особое внимание на размеры судна, которые в разы превышали размеры тогдашних кораблей.

При этом археологи говорят, что достать судно с морского дна очень сложно и очень дорого. Сейчас же было принято решение достать амфоры и с помощью технологий анализа ДНК установить, чем именно они были заполнены. В них могло быть вино, оливковое масло, пшеница или ячмень.

Напомним, что в древнем городе майя Ушмаль (Мексика) местные археологи обнаружили в доме правителя тайный коридор и руины трёх лестниц.

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