На Донбассе ликвидировали молодого наемника из России: фото

В Горловке ликвидировали гражданина России, который воевал на стороне боевиков "ДНР".

Об этом сообщает Necro Mancer.

"Алсултанов Алихан Мусаевич (Кисловодск, 12/09/94) погиб 13/12/19 в р-не пос. шахты "6/7" в Горловке в результате обстрела (информация требует подтверждения)", - пишет блогер.

Боевик погиб в возрасте 25 лет.

"Аслойоп... почесал на свою родину, в Кара Корум", "Земля стекловатой, чех приехал ру скрепы защищать, 6 год идёт война, но этот сюр не укладывается в голове", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия.



Напомним, что в среду, 11 декабря, на Донбассе самоликвидировался Геннадий Гутковский с кличкой "Гуня".