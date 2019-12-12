На Донбассе самоликвидировался боевик ДНР с позывным "Гуня": фото

В среду, 11 декабря, на Донбассе самоликвидировался Геннадий Гутковский с кличкой "Гуня".

Об этом в своем Telegram-канале написал украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"11.12.19 Гутковский "Гуня" Геннадий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - подписал фото он.

Боевик входит в базу "Миротворец".

Здесь указано, что Гутковский до своей самоликвидации скрывался от органов предварительного расследования. Причем, у правоохранителей даже имелось постановление суда о разрешении на задержание боевика, но он исчез в 2015 году.

Судя по инкриминируемой статье, находясь в составе не предусмотренном законом военизированном или вооруженном формировании, Гутковский совершил нападение на предприятие, в результате чего погибли люди.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия.