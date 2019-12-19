Названы имена пленных украинцев, за обмен которых идет "торг" в Минске

Трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла окончательно согласовать списки пленных украинцев, которых планируют до конца года обменять на боевиков ЛДНР.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС News Украина.

"Для обмена сторонам конфликта еще надо сделать ряд шагов, но мы уже провели основательную работу", - заявил представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

В сентябре Служба безопасности Украины сообщала, что всего на территории непризнанных ЛНР и ДНР в плену находится 227 украинцев. Еще 258 считаются пропавшими без вести. В списки для обмена укаинская сторона внесла военных и гражданских лиц, которые сейчас содержатся в плену пророссийских боевиков. Среди военных: танкист Богдан Пантюшенко, двое бойцов 3-го полка спецназначения ВСУ Александр Кориньков и Сергей Глондар, военные восьмого полка спецназначения Сергей Иванчук и Иван Деев, боец 30-й механизированной бригады Владимир Воскобойник.

Среди гражданских, которых планируют вернуть домой при обмене, блоггер и автор колонок на сайте Радио Свобода Олег Галазюк, внештатный корреспондент Радио Свобода Станислав Асеев, медсестра из Горловки Марина Чуйкова, Александр Тимофеев.

В списке людей, которых готовит на обмен Киев, могут быть не только граждане России и не только те, кому инкриминируют статьи о терроризме. В частности, речь может идти о включении в список граждан Украины - бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Как информировал "Апостроф" ранее, пророссийские боевики ЛДНР выслали своих делегатов в Минск, где те встретились с представителями ПАСЕ и европейскими политиками.