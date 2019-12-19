RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.15
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

14:35
Есть надежда: появилась важная новость об обмене пленными до Нового года
14:35
Рада приняла важное решение по судьбе "евроблях": будут ли штрафы
14:30
В зависимости от уровня вреда: в США рассказали об оптимальном подходе к регулированию табачных изделий
14:04
Группа ТІК выпустила новогодний клип со звездой "Дизель Шоу": видео
13:59
В Киеве ограничат движение транспорта из-за новогодних приготовлений: где не проехать, карта
13:50
8-летний мальчик стал самым успешным видеоблогером на YouTube, заработав $26 млн за год
13:49
Накануне Нового года - дожди: синоптик огорчила украинцев прогнозом
13:48
Начали перекрывать улицы: появились фото и видео акции противников рынка земли в Киеве
13:39
На митинге из-за суда по делу "ПриватБанка" появился "двойник" Коломойского: видео
13:35
Comic Con Ukraine 2020 объявил даты фестиваля и первого хедлайнера
13:33
Требуют вернуть деньги: под НБУ люди с флагами "Динамо" устроили акцию протеста, фото
13:26
Выбросил котенка в мусорник: сеть возмутила дикая выходка подростка в Киеве, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Пляжный сезон" уже открыт: появились фото и видео необычных зимних "развлечений" в Украине

четверг, 19 декабря 2019, 13:19
переглянути новину українською

В сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Telegram-канале "Х*евый Харьков" показали фото мужчины, который идет улицей, одет он лишь в нижнее белье и тапочки.

Позже появилось видео другого мужчины, который идет по проезжей части дороги в одних лишь плавках.

Что стало причиной такого поведения мужчин неизвестно. В сети шутят, что они открыли купальный сезон и собрались на пляж.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни по всей стране будет солнечная и относительно теплая для зимы погода. Осадки не прогнозируются ни в одной из областей Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Весна посреди зимы: как долго продлится теплая погода

Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: