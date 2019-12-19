"Пляжный сезон" уже открыт: появились фото и видео необычных зимних "развлечений" в Украине

В сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Об этом сообщают местные СМИ.

В Telegram-канале "Х*евый Харьков" показали фото мужчины, который идет улицей, одет он лишь в нижнее белье и тапочки.

Позже появилось видео другого мужчины, который идет по проезжей части дороги в одних лишь плавках.

Что стало причиной такого поведения мужчин неизвестно. В сети шутят, что они открыли купальный сезон и собрались на пляж.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни по всей стране будет солнечная и относительно теплая для зимы погода. Осадки не прогнозируются ни в одной из областей Украины.