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Рада приняла важное решение по судьбе "евроблях": будут ли штрафы

четверг, 19 декабря 2019, 14:35
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Депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли законопроект, который предполагает отсрочку увеличения штрафа за ввоз "евроблях". За соответствующий документ проголосовали 285 нардепов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, Таможенный кодекс дополнили новым пунктом, благодаря которому приостанавливаются действия новых санкций, предусмотренных соответствующими статьями Таможенного кодекса.

Таким образом, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, касающихся "евроблях", в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн. соответственно.

Подробнее о том, насколько серьезным является экологический ущерб от авто на иностранных номерах, и что нужно сделать, чтобы его минимизировать, читайте в материале "Апострофа": Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать.

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