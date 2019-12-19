Рада приняла важное решение по судьбе "евроблях": будут ли штрафы

Депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли законопроект, который предполагает отсрочку увеличения штрафа за ввоз "евроблях". За соответствующий документ проголосовали 285 нардепов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, Таможенный кодекс дополнили новым пунктом, благодаря которому приостанавливаются действия новых санкций, предусмотренных соответствующими статьями Таможенного кодекса.

Таким образом, к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, касающихся "евроблях", в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн. соответственно.

Подробнее о том, насколько серьезным является экологический ущерб от авто на иностранных номерах, и что нужно сделать, чтобы его минимизировать, читайте в материале "Апострофа": Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать.