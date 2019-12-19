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Заявление Путина про "исконно русские" земли в Украине высмеяли меткой фотожабой

четверг, 19 декабря 2019, 23:08
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В сети поделились давней фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются исконно русскими территориями.

Фотоколлаж опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Фриз.

"Сегодня "собератель земель русских" в очередной раз свой "оскал" решил показать, заявив, что он с землями Украины разбираться будет. Хочу напомнить агрессору, что когда Московия еще гнилым болотом была, Киевская Русь уже государством была и родственные отношения со всей Европой строила. Как ни крути, но нам украинцам надо держать достойную дистанцию и прочную оборону с этим гибридным вонючим болотом лжи, агрессии и наглости. Прочь от Москвы!", - написала нардеп.

"Кстати, на карте Питера Шенка 1700, время когда Московия начала свою экспансию по отношению к соседям, в ее составе была часть, которая называлась Окраина (Ograina), а вот Украина (UKRANIA) была независимым государством! Украина не окраина! Поэтому не стоит Путину нам и миру свое искаженное воображение навязывать как данность. Московия - это царство кривых зеркал", - добавила Фриз.

Как сообщал "Апостроф," ранее в сети напомнили исторические факты про Калининградскую область, Приамурье и Курильские острова, которые себе присвоила Россия.

На пресс-конференции Путин заявил, что военную технику боевикам на оккупированную территорию Донбасса поставляли государства, "которые им симпатизируют".

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