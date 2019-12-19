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Не из шахт: Путин сделал циничное заявление об оружии боевиков на Донбассе

четверг, 19 декабря 2019, 14:44
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Президент России Владимир Путин заявил, что военную технику боевикам на оккупированную территорию Донбасса поставляли государства, "которые им симпатизируют".

Такое заявление глава Кремля сделал на итоговой пресс-конференции в Москве.

Так, Путин заявил, что артиллерийские установки и другие типы вооружения, которые используют незаконные формирования на Донбассе, применяются "во многих горячих точках мира". В своем комментарии он проигнорировал факт, что не единожды было доказано российское происхождение этого оружия и техники.

Также российский президент призвал "разбираться" с иностранными наемниками, которые воюют против Украины в составе незаконных формирований на Донбассе.

"Откуда они его берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание. Что касается наемников, - там есть и французы, и немцы... Давайте разбираться с этими наемниками, но они не составляют основу этих формирований", - сказал российский президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Горловке ликвидировали гражданина России – наемника, который воевал на стороне боевиков "ДНР", ему было всего 25 лет.

До этого на Донбассе неподалеку от сельскохозяйственных наделов мирных жителей у линии разграничения были обнаружены противопехотные осколочные мины, которые производятся в России.

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