Не из шахт: Путин сделал циничное заявление об оружии боевиков на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что военную технику боевикам на оккупированную территорию Донбасса поставляли государства, "которые им симпатизируют".

Такое заявление глава Кремля сделал на итоговой пресс-конференции в Москве.

Так, Путин заявил, что артиллерийские установки и другие типы вооружения, которые используют незаконные формирования на Донбассе, применяются "во многих горячих точках мира". В своем комментарии он проигнорировал факт, что не единожды было доказано российское происхождение этого оружия и техники.

Также российский президент призвал "разбираться" с иностранными наемниками, которые воюют против Украины в составе незаконных формирований на Донбассе.

"Откуда они его берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это внимание. Что касается наемников, - там есть и французы, и немцы... Давайте разбираться с этими наемниками, но они не составляют основу этих формирований", - сказал российский президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Горловке ликвидировали гражданина России – наемника, который воевал на стороне боевиков "ДНР", ему было всего 25 лет.

До этого на Донбассе неподалеку от сельскохозяйственных наделов мирных жителей у линии разграничения были обнаружены противопехотные осколочные мины, которые производятся в России.