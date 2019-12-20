Археологи обнаружили древнее ожерелье, сделанное из человеческих зубов: фото

На Ближнем Востоке археологи нашли редкий артефакт - старинные бусы, которые были сделаны из настоящих человеческих зубов.

Как пишут западные издания, находку обнаружили в неолитическом поселке Чатал-Хююк в Турции.

В данный момент здесь нашли только два зуба с дырочками под нить. Ученые считают, что их использовали в качестве отдельного кулона или как составной элемент в бусах или браслетах. Их возраст может превышать 8500 лет.

"Мы предполагаем, что зубы были изъяты у двух разных взрослых людей уже после смерти. Это были жевательные зубы, и их состояние указывает на то, что людям было явно больше 30 лет, но меньше 50. По тем меркам это очень солидный возраст", - говорит руководитель раскопок Скотт Хэддоу.

Интересно, что на зубах не обнаружили следов болезней, которые могли бы послужить причиной выпадения. Это говорит о том, что их могли взять уже у умерших людей спустя несколько лет.

Интересно что на Ближнем Востоке такие артефакты ранее не находили. Археологи надеются, что смогут найти еще подобные украшения в этом районе.

Также ученые предполагают, что подвески из человеческих зубов в те времена носили определенные слои древнего общества.

Напомним, что ученые нашли самое крупное за все времена место в Средиземном море с останками римского корабля, который две тысячи лет назад потерпел крушение.