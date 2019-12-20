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Детей привозили родители: в Украине накрыли сеть студий для педофилов, фото

пятница, 20 декабря 2019, 20:32
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В сети задержали участников преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, где создавали детскую порнографию.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который используя разнообразные средства воздействия склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. В дальнейшем эти женщины с личного согласия, за денежные средства предоставляли разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа по выполнению всех требований оператора.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Для конспирации, студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников, и других личных желаний заказчика.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, в дальнейшем будет направлена на экспертизу.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Дело квалифицировано по ч.5 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.

Фото: Департамент киберполиции Украины

Как сообщал "Апостроф", в США юная проповедница Эдди Эндрюс решила оставить службу в церкви и устроилась на работу актрисой в "взрослое кино" .

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