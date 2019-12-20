Какой погоды украинцам ждать с января по ноябрь: прогноз на 2020 год

В 2020 году в Украине ожидает холодная зима, ранняя оттепель и теплое лето.

Об этом рассказали народные синоптики в комментарии для "Фактов".

Так, согласно их прогнозам, настоящие зимние морозы придут в Украину в начале января и продержатся до его завершения. Отмечается, что с 5 января температура снизится до 12-13 градусов, к 15 числу будет около -15, а к 23 января – до -20. После этого возможна оттепель, которая завершится в первых числах февраля, и в страну снова придут морозы, теперь с сильными снегопадами. Февраль, по словам синоптиков, будет "очень суровым".

Также был дан прогноз и на весну – так, по сведениям специалистов, оттепель наступит в середине марта, а ощутимо потеплеет в середине апреля.

Народные синоптики утверждают, что лето в 2020 году будет теплым, а осень – холодной и сырой. Первые морозы-2020 возможны уже октябре и ноябре.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в ночь на 1 января 2020 года в Киеве будет до 4 градусов мороза, при этом осадков не ожидается.