Какой будет погода в новогоднюю ночь: прогноз для Киева

В ночь на 1 января 2020 года в Киеве будет от 2 до 4 градусов мороза, при этом осадков не ожидается.

Как пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко, в этот день в столице будет гололедица.

Синоптик отмечает, что снижение температуры воздуха в Киеве начнется 28 декабря.

"Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник - дожди! Снежок затем вероятен, однако небольшой, 29 декабря. Прогноз - предварительный и потребует уточнения", - пишет она.

Напомним, что в сети показали свежие фото из Харькова, где немного потеплело, некоторые жители слишком обрадовались и вернулись к летним развлечениям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.