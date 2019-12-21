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Появились забавные фотожабы на закрытие игральных залов в Украине

суббота, 21 декабря 2019, 08:15
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В сети активно обсуждают решение руководства страны оперативно закрыть все игорные заведения в Украине. Люди хоть и поддерживают такие действия со стороны власти, но при этом не забыли и пошутить на эту тему.

Так, в сети опубликовали ряд фотожаб, которые посвящены закрытию игорных заведений.

Решение закрыть такие заведения было принято 20 декабря и находится под личным контролем главы государства Владимира Зеленского. В первый день было закрыто свыше 5 тысяч игорных залов по всей Украине.

Напомним, что в полиции создали мобильные группы для мониторинга и борьбы с незаконными игорными заведениями: было изъято оборудования на 50 миллионов гривен.

Также "Апостроф" сообщал, что сети бурно обсуждают заявление Зеленского о закрытии игральных залов.

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