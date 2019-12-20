Нужно еще запретить алкоголь: сети бурно обсуждают заявление Зеленского о закрытии игральных залов

Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - написал он.

Пользователи сети высказали свое мнение о запрете игорного бизнеса в Украине.

Напомним, 20 декабря Кабмин запретил деятельность сети распространения государственных лотерей, под которыми, как правило, маскировался игорный бизнес.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве разоблачили деятельность трех незаконных казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей.