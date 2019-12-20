Изъяли техники на миллионы: в полиции подвели итоги "битвы" с игральными автоматами, фото и видео

В полиции создали мобильные группы для мониторинга и борьбы с незаконными игорными заведениями: было изъято оборудования на 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции Украины.

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", – заявил глава управления Департамента стратегических расследований Александр Околит.

Правоохранители сообщают о 715 мобильных группах, которые осуществляют "профилактику" незаконного игорного бизнеса и проводят демонтаж наружной рекламы.

В ходе принятых мер было изъято оборудование, в том числе 2300 компьютеров, на сумму около 50 млн грн.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря Кабмин запретил деятельность сети распространения государственных лотерей.